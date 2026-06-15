Representantes de 80 países debatirán en Río sobre los retos de la seguridad hídrica

RÍO DE JANEIRO.-Río de Janeiro acogerá del 16 al 19 de junio la decimotercera Cumbre Mundial de Cuencas Hidrográficas, que reunirá a representantes de cerca de 80 países para debatir cómo la gestión conjunta del agua puede ayudar a garantizar la seguridad hídrica en medio de la crisis climática.

Organizado por la Red Internacional de los Organismos de Cuenca (RIOB) y la secretaría de Ambiente y Sostenibilidad del estado de Río de Janeiro, el evento busca impulsar soluciones conjuntas frente a los desafíos de la escasez de agua, la presión urbana y la adaptación al cambio climático.

La cita, que reunirá a representantes gubernamentales, ONG, instituciones financieras internacionales y expertos de decenas de países, también servirá como preparación para la próxima Conferencia de la ONU sobre el Agua, que se celebrará en Abu Dabi en diciembre de este año.

Entre los temas que se discutirán en la cumbre figuran la gestión de datos y el monitoreo hídrico, con el fin de modernizar los sistemas de información y apoyar decisiones más resilientes.

EFE