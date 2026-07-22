Realizarán misa por el descanso eterno de las víctimas del terremoto

CARACAS. – ​A casi un mes del doble terremoto que sacudió a Caracas y La Guaira, la Arquidiócesis invita a unirse en oración este viernes por el descanso eterno de las víctimas, la sanación de los heridos y el consuelo de las familias afectadas.

La eucaristía se llevará a cabo este viernes 24 de julio a las 10:30 a. m. en la Iglesia Nuestra Señora de la Chiquinquirá, ubicada en La Florida.

El acto se organiza bajo el lema «Cerca está el Señor de los que tienen el corazón quebrantado», el encuentro busca fortalecer la fe y la solidaridad de los asistentes, e invita a sumar a familiares y vecinos en un abrazo colectivo para los hogares golpeados por la tragedia.

«Al cumplirse un mes del doble terremoto que sacudió a Caracas y La Guaira, nos unimos como una sola comunidad para orar por el descanso eterno de las víctimas, la sanación de los heridos y el consuelo de todas las familias afectadas. En medio de la prueba, la fe y la solidaridad nos sostienen y nos impulsan a salir adelante«.

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