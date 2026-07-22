Delcy Rodríguez agradeció a Israel por operaciones de apoyo tras doble terremoto

CARACAS.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, agradeció este martes 21 de julio a la delegación de auxilio y asistencia humanitaria de Israel por sus operaciones de apoyo en el país tras el doble terremoto del pasado 24 de junio.

Rodríguez, de acuerdo a una nota de Prensa Presidencial, sostuvo una reunión con la delegación israelí que ya culminó sus labores en Venezuela.

La comitiva de Israel, que contó con el apoyo de la comunidad judía venezolana, estuvo integrada también por ingenieros civiles, que centraron su labor «en la evaluación de estructuras colapsadas, el diagnóstico de vulnerabilidad en edificaciones y el diseño de planes de contingencia urgentes para la gestión de la emergencia», de acuerdo a la nota.

Delcy Rodríguez se había reunido con este equipo hace dos semanas, al igual que con otras delegaciones internacionales, para coordinar el programa de remoción de escombros.

En ese encuentro participó Elad Edri, alto oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel, quien apoyó en el asesoramiento sobre el manejo de estos residuos.

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EFE/Unión Radio