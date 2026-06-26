Aumenta balance a cuatro españoles muertos y 99 no localizados en Venezuela

MADRID.- El ministro de Asuntos Exteriores español,José Manuel Albares, informó este viernes de que el último balance de los terremotos que han sacudido Venezuela incluye a cuatro ciudadanos españoles fallecidos y eleva a 99 la cifra de españoles no localizados.

También hay cuatro españoles localizados, pero que se encuentran bajo los escombros, y los equipos de rescate están trabajando para poder acceder a ellos, explicó Albares en un audio remitido a los medios en el que traslada sus condolencias a familiares y amigos de las víctimas.

El Gobierno de Venezuela ha elevado ya a 235 el número de víctimas mortales y a 4.300 el de los heridos.

Según apuntó Albares, se prevé repatriar a un grupo de turistas españoles que se encuentra bloqueado en Venezuela en el avión militar que ya ha aterrizado en el país con personal y material de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de rescate de la Comunidad de Madrid.

Albares subrayó que la embajada de España en Caracas, el consulado y la unidad de emergencia consular en el Ministerio siguen «plenamente volcados» en localizar y apoyar a todos los españoles y hace un llamamiento a los que no estuvieran censados en el consulado y que se encuentren en tránsito en Venezuela por turismo, trabajo u otros motivos a contactar con esos organismos.

Exteriores indicó que las líneas de emergencia consular están operativas y se pueden consultar en web y redes sociales del Ministerio y de la embajada en Caracas.

La AECID ha movilizado ya un paquete inicial de un millón de euros a través de la Federación Internacional de Cruz Roja para atender las necesidades más inmediatas tras los terremotos.

Recordó el ministro que España contribuye también a los fondos de respuesta de emergencias de la citada Federación Internacional de Cruz Roja y de la Oficina de emergencias de Naciones Unidas, que han movilizado para Venezuela dos millones de francos suizos (más de dos millones de euros) y 15 millones de dólares (unos 13 millones de euros), respectivamente.

EFE