El presidente de Colombia se reunirá con el papa León XIV el 2 de julio en el Vaticano

CARACAS.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunirá el próximo 2 de julio con el papa León XIV en la Ciudad del Vaticano en una visita oficial que será el segundo encuentro entre ambos, confirmaron este jueves fuentes oficiales.

El gestor de comunidades y medios digitales de la Presidencia, Andrés Hernández, aseguró a periodistas que el mandatario fue invitado por el sumo pontífice en una «comunicación que le envió hace unos días».

«Se espera que haya una visita oficial, de Estado, del presidente Gustavo Petro (…) en compañía de su gabinete», expresó Hernández, quien añadió que el Gobierno colombiano y «la comitiva del papa» aún están acordando la agenda y los temas sobre los que dialogarán.

Para el momento de la visita, ya habrá sido elegido el presidente que sustituirá a Petro en el Gobierno a partir del 7 de agosto.

León XIV y Petro se reunieron en mayo pasado en una audiencia en la que hablaron de la positiva y duradera colaboración entre la Iglesia y el Estado para sostener los procesos de paz y «los desafíos vinculados a la seguridad, a las migraciones y al cambio climático», según una nota del Vaticano publicada entonces.

EFE