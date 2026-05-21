Sector de autopartes en Carabobo registra crecimiento del 5 %

CARACAS.- El sector de autopartes en Carabobo registró un crecimiento de 5% en lo que va del 2026 según el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes (Canidra), Carlos Rondón.

«Es una proyección del crecimiento del 5 % versus el 2025; específicamente el último trimestre del año. Por otro lado, la reactivación de nuestras industrias que se van a fortalecer en el país, carecemos del sistema ferroviario, entonces la mercancía se transporta sobre camiones y eso genera más empleo», afirmó.

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