Empresas internacionales trabajan en la recuperación del sistema eléctrico

CARACAS.- Empresas internacionales avanzan en los estudios correspondientes a la recuperación del sistema eléctrico.

El presidente de Venamcham, Amaru Liendo, destacó que compañías como General Electric y Siemens Energy están comprometidas a contribuir en el proceso.

Indicó que la recuperación del sistema eléctrico está siendo analizada desde el punto de vista sostenible y una inversión que derive solo en reparaciones menores.

Amaru Liendo, presidente de Venamcham, exaltó el trabajo que llevan a cabo desde General Eletric y Siemens Energy.

“Tienen equipo técnico incluso trabajando en Venezuela, haciendo levantamiento de diagnóstico y estoy seguro que muy pronto vamos a comenzar a ver los cambios en el sistema eléctrico”, aseguró Liendo.

Destacó que las exportaciones de Venezuela hacia los EEUU se incrementaron en 30% en el primer trimestr del año.

“La reanudación de la relación comercial. El intercambio de los bienes y servicios relacionado a la actividad petrolera es lo que está generando un impacto significativo», subrayó.

Como expectativa para lo que resta de año, desde Venamcham epera que el Producto Interno Bruto venezolano supere del doble dígito de crecimiento.

Unión Radio