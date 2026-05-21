Anuncian cierre temporal de la regional del centro en sentido Caracas-Carabobo este #23May

CARACAS.- El Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT) anunció este jueves 21 de mayo la restricción parcial en la Autopista Regional del Centro (ARC) en sentido Caracas-Carabobo.

A través de sus redes sociales la institución detalló que la medida iniciará a las cinco de la mañana, desde la Alcabala 3 de Fuerte Tiuna (Distrito Capital) hasta Campo Carabobo (estado Carabobo) a propósito de realizarse la 5ta Edición del Gran Fondo Batalla de Carabobo.

«Para garantizar el desarrollo de la actividad y la movilidad, se habilitará un solo canal de circulación en sentido Caracas-estado Carabobo. Esta medida iniciará en la Alcabala 3 de la Autopista Valle-Coche y continuará por la ARC hasta la Autopista del Sur en Campo Carabobo», se lee en el comunicado.

Unión Radio