Gobierno autoriza simulacro de evacuación en la embajada de EEUU con sobrevuelo de aeronaves este sábado #23May

CARACAS.- El Gobierno nacional informó a través de un comunicado que se realizará un simulacro de evacuación ante eventuales situaciones médicas o contingencias catastróficas este sábado 23 de mayo en las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos (EEUU) en Caracas.

En el documento, el Ejecutivo señala que la actividad se llevará a cabo a solicitud de la embajada estadounidense como parte de los protocolos regulares de seguridad y protección diplomática.

«La actividad se desarrollará en coordinación con las autoridades aeronáuticas venezolanas correspondientes, responsables de autorizar y supervisar los sobrevuelos requeridos para dicho ejercicio, así como con otros órganos e instituciones nacionales involucradas en los protocolos de atención y seguridad», dice el texto divulgado.

Añade el comunicado que se contará con la coordinación y participación de la Cruz Roja Venezolana en los componentes asociados al ejercicio de evacuación y atención de emergencias.

Unión Radio