Presidenta (E) fue recibida por autoridades en Jamnagar

CARACAS.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aterrizó este viernes en la ciudad de Jamnagar, en la India y fue recibida por autoridades locales.

El viaje marca la continuación de su visita oficial por el país asiático en la que invita a crear alianzas comerciales con empresas petroleras de la India a invertir en Venezuela.

Asimismo, arribó a la refinería de Jamnagar para realizar una inspección; tras cumplir con una estratégica agenda de trabajo en la capital de la nación asiática.

Nota de Prensa/Unión Radio