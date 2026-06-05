viernes, junio 5, 2026
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Presidenta (E) fue recibida por autoridades en Jamnagar

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CARACAS.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aterrizó este viernes en la ciudad de Jamnagar, en la India y fue recibida por autoridades locales.

El viaje marca la continuación de su visita oficial por el país asiático en la que invita a crear alianzas comerciales con empresas petroleras de la India a invertir en Venezuela.

Asimismo, arribó a la refinería de Jamnagar para realizar una inspección; tras cumplir con una estratégica agenda de trabajo en la capital de la nación asiática.

Nota de Prensa/Unión Radio

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