Plantean que reformas legales para atender casos a consecuencia de los terremotos deben ser inminentes

CARACAS.- La abogada en Derecho Procesal, Civil, Laboral y Derecho Inmobiliario, María Alejandra Parra, aseguró que las reformas legales que se deben acometer debido a la multitud de casos legales surgidos a consecuencia de los terremotos del 24 de junio, debe ser inminentes y contar con verdadera voluntad política y gente que conozca la materia.

En entrevista con las periodistas María Isabel Párraga y Valentina González en el operativo informativo de Unión Radio , Parra explicó que se trata de una situaicón inédita y que, ante los diferentes casos, la respuesta no se va a encontrar en las leyes.

Sobre los casos relacionados con el ámbito laboral, como el de empresas cuyos dueños fallecieron o se desplomaron los lugares de trabajo, indicó que se debe ver tanto a la empresa, la entidad del trabajo, como al trabajador, para protegerlos a ambos.

«Lo fundamental es tener una buena comunicación, si la entidad sufrió unos daños totales o parciales que le impiedan volver a su giro comercial, tiene que sentarse con los trabajadores y exponerles la situación, tiene que cumplir aspectos legales, pero tenemos que cumplir con todo lo que está en la ley», enfatizó Parra.

También se refirió a casos en que un edificio residencial se desplomó y los habitantes tienen la incertidumbre sobre qué va a pasar.

«Tenemos que determinar primero a qué tipo de propiedad nos estamos enfrentando, si es propiedad horizontal, si el edificio desapareció, lo que queda es el terreno. Tengo que ver el destino, tiene que venir una rezonificación evidentemente. Se presentan muchísimas incertidumbre, en principio todos somos codueños de ese terreno, pero ¿qué pasa con esas personas cuyos cadáveres han desaparecido? No se puede emitir una acta de defunción, tengo que ir a una declaración de ausencia, que puede durar años, mientras tanto queda la propiedad en una especie de limbo», relató la abogada.

Añadió que, si el terreno es rezonificado, pero no se puede hacer una construcción de 10 pisos como era inicialmente, sino de cuatro pisos, entonces cómo se hace con la cantidad de propietarios.

«Si el Estado otorga créditos a la constructoras para que vuelvan a levantar esos edificios, ¿cuál va a ser el aporte y la intervención del propietario?. se abre cualquier cantidad de interrogantes», advirtió.

Insisitó en que lo fundamental es que exista comunicación entre las partes involucradas.

Unión Radio