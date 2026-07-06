Iniciaron evaluación de viviendas para constatar condiciones de seguridad tras terremotos

CARACAS.- La Comisión Presidencial para la Evaluación de la Habitabilidad e Infraestructura realiza la inspección visual para determinar condiciones de seguridad y permanencia en las infraestructuras que fueron afectadas por el doblete sísmico.

El ministro del Transporte y encargado de la comitiva, Francisco Garcés, informó que ya se han realizado alrededor de 6.000 inspecciones en los siete estados afectados por los terremotos y que se trata de una primera fase de caracter visual.

«Esta es una inspección inicial rápida de la estructura, en fin de establecer si la misma es habitable o no para que su uso implique condiciones de seguridad para la población y los ocupantes», destacó Garcés.

Reiteró que las evaluaciones cuentan con protocolos internacionales e implementado por otros países.

Unión Radio