Viceministro Blanco se reunió con delegación internacional para la gestión de la ayuda humanitaria

CARACAS.- El viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, se reunió este lunes 6 de julio con el equipo de Protección Civil (PC), Operaciones de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea (UE) y la Cooperación de Suiza.

A través de su cuenta de X el diplomático compartió fotografías del encuentro, y detalló que el encuentro es «para revisar los próximos pasos de la cooperación humanitaria en apoyo a los afectados por los terremotos».

Reuniones con la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea (DG ECHO) 🇪🇺y la Cooperación Suiza 🇨🇭 para revisar los próximos pasos de la cooperación humanitaria en apoyo a los afectados por los terremotos. Seguimos fortaleciendo la… pic.twitter.com/b7QBIhLOkI — Oliver Blanco (@OliverBlanco) July 6, 2026

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