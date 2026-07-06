lunes, julio 6, 2026
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Viceministro Blanco se reunió con delegación internacional para la gestión de la ayuda humanitaria

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CARACAS.- El viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, se reunió este lunes 6 de julio con el equipo de Protección Civil (PC), Operaciones de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea (UE) y la Cooperación de Suiza.

A través de su cuenta de X el diplomático compartió fotografías del encuentro, y detalló que el encuentro es «para revisar los próximos pasos de la cooperación humanitaria en apoyo a los afectados por los terremotos».

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