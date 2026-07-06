Presidenta de Misión Venezuela Renace explicó funcionamiento y objetivos a cumplir

CARACAS.- La presidenta de la gran misión Venezuela Renace, Jacqueline Faría, afirmó que en esta instancia creada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se tiene el compromiso para que realmente ocurra el renacer del país.

Indicó que, para la misma, se unen tres fuerzas correspondientes a las misiones Barrio Nuevo Barrio Tricolor, Venezuela Bella y la Corporación Juntos Todo es Posible.

«Tres fuerzas que se unen a los estados, municpios, autoridades y poder popular», expresó Faría.

Indicó que se acometerá un estudio de las estructuras que no resistieron y se desplomaron, lo que va a geerar nuevas normas de resistencia sísmica y dianóstico del terreno, así como un diseño de capacidad de carga de la ciudad.

«De eso se trata entonces, esa evaluación que se está haciendo en el ministerio de Planificación y Desarrollo», apuntó la funcionaria.

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