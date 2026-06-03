Petro pide a Colombia «votar en plena libertad» tras respaldo de Trump a De la Espriella

BOGOTÁ.-El presidente colombiano, Gustavo Petro, criticó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por expresar su «respaldo completo y total» al candidato presidencial ultraderechista Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta de las elecciones del próximo 21 de junio y pidió a los ciudadanos «votar en plena libertad».

«Cuando un país interviene en las decisiones de otro país. Muere la libertad. Invito a toda Colombia a votar en plena libertad y no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie«, expresó Petro en X.

La felicitación de Trump llegó horas después de que la Registraduría Nacional de Colombia informara que el escrutinio de la primera vuelta coincide en un 99,94 % con el conteo preliminar del domingo que dio a De la Espriella como el más votado, seguido por el izquierdista Iván Cepeda, candidato de Petro.

EFE