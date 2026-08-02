Miles de migrantes regresan a Marruecos luego de trasladarse a España

CARACAS.- Miles de migrantes que cruzaron la frontera desde Marruecos a España volvieron a su territorio por iniciativa propia, mientras que la cifra de fallecidos sigue en aumento en una de las peores crisis migratorias que afronta el gobierno de Pedro Sánchez.

La ciudad de Ceuta se vio invadida los pasados jueves y viernes por alrededor de 60 mil personas cruzaron la frontera, resultando en al menos 72 cadáveres rescatados, al tiempo que otros 88 se encuentran en la morgue encargada de recibir los cuerpos.

Hasta este domingo, la mayoría de los migrantes regresaron a Marruecos. La zona fronteriza por la cual entraron al país europeo ya se encuentra militarizada para evitar que se registre nuevamente una diáspora.

El rey Felipe VI reclamó al Estado para que se garantice la seguridad en la ciudad de Ceuta y Melilla, y que estos hechos se repitan.

Unión Radio