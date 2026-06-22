Pakistán califica de exitosa la primera ronda de diálogo EEUU-Irán en Suiza

ISLAMABAD.- El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, dio por concluida con éxito la primera reunión de alto nivel entre Estados Unidos e Irán para negociar el Memorando de Entendimiento de Islamabad y sentar las bases para un acuerdo final de paz en un plazo de 60 días.



«La primera reunión del Comité de Alto Nivel en el marco del Memorando de Entendimiento de Islamabad ha concluido con éxito en Bürgenstock, Suiza. Las discusiones se llevaron a cabo en un ambiente positivo y constructivo y arrojaron avances alentadores», escribió en X este lunes el mandatario paquistaní.



Sharif, junto al jefe del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, y una delegación técnica de los Ministerios de Exteriores e Interior, participaron directamente en las discusiones como mediadores.

EFE

