Ohep: Hay mucho por hacer para poner orden en el sector gasífero y generar ingresos

CARACAS.- British Petroleum -BP- y Shell lideran el histórico regreso de las multinacionales energéticas a Venezuela, estudiando planes para explotar y exportar reservas de gas natural del país, tras la reforma de la Ley de Hidrocarburos que abrió las puertas al capital extranjero tras la flexibilización de algunas sanciones de Washington.

El ingeniero experto en industria energética, petroquímica y metalúrgica, Julio Ohep, expresidente de la Asociación Venezolana de Exportadores de Gas -AVPG-, señaló que pese a que Venezuela es una potencia en materia de gas natural “son muchas las cosas que hay que hacer para poder poner orden en el sector y realmente comenzar a tener ingresos interesantes”.

“La riqueza que tiene Venezuela en gas natural es extraordinaria comparada con todos los países de América Latina y tiene una posición geográfica que nos permite también exportar el gas con bastante facilidad, sin embargo, la industria gasífera venezolana ha estado por muchos años muy abandonada”, lamentó en entrevista a Saul Noriega en el espacio A Tiempo de Unión Radio.

Subrayó que el gas directo en los hogares no se cobra y uno se pregunta “cómo hace para subsistir si ni siquiera cobra por el servicio, ni por el gas que produce”.

Destacó que uno de los problemas que existen es que “se acabaron las empresas privadas que producían las bombonas de gas. Hay escasez de bombonas y hay escasez de gas natural para el consumo doméstico y, como consecuencia, la rotación de las bombonas es tan grande que han dejado de ser seguras y se producen muchos accidentes”.

Al referirse a un justo manejo del gas para convertir al país en potencia, agregó que “Venezuela podría influir con la estabilidad energética y gasífera de Europa y ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Realmente, la solución de los problemas comenzaría por lograr óptimos niveles de transparencia en los negocios”.

“Nuestros vecinos, Colombia, Trinidad y Tobago y Guyana ahora, son miembros de la organización internacional Transparencia de las Industrias Extractivas (Extractive Industries Transparency Initiative), que controla la transparencia en los negocios de las industrias extractivas de petróleo, gas y minería porque las tres tienen el mismo problema”, enfatizó.

Sobre los beneficios que podría aportar el gas al país, explicó que el petróleo se vende a muchos mejores precios que el gas, sin embargo el gas es un elemento indispensable en toda la cadena energética, si no hay gas no hay electricidad, las plantas termoeléctricas necesitan el gas y nosotros estamos cogiendo de ambos campos».

«El gas es importantísimo, además el gas es el el elemento de transición energética o sea, menos contaminante que el petróleo”, acotó.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio