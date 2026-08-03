Ministros de Interior de la UE se solidarizarán con España y pedirán refuerzo de fronteras

Bruselas.- Los ministros de Interior de la Unión Europea (UE) tienen previsto manifestar su solidaridad con España ante la crisis migratoria que vive la ciudad norteafricana española de Ceuta desde la semana pasada en una reunión extraordinaria el martes durante la que también pedirán reforzar la coordinación con terceros países y las fronteras exteriores del espacio comunitario.

Los embajadores ante la UE de los Veintisiete (Coreper) hicieron balance este lunes de la situación en la ciudad autónoma española tras la reunión del Mecanismo Integrado de Respuestas a las Crisis Políticas (ICPR) que tuvo lugar el pasado sábado, según informaron fuentes diplomáticas de la UE.

Los Estados miembros aprovecharon para expresar su solidaridad con España, así como su reconocimiento con lo que consideraron una rápida actuación a la hora de responder al reto de gestionar la entrada de decenas de miles de migrantes procedentes de Marruecos.

También lamentaron las víctimas mortales durante el episodio, que según cifras oficiales difundidas este lunes se sitúan en más de 70.

Con respecto a la reunión de mañana, que tendrá lugar a las 10:00 hora local por videoconferencia y que será presidida por el ministro de Interior irlandés, Jim O’Callaghan, los embajadores destacaron la oportunidad que ofrece para intercambiar opiniones sobre una mayor coordinación en iniciativas diplomáticas en curso dirigidas a terceros países.

La reunión extraordinaria tendrá lugar después de que este episodio de la crisis migratoria en Ceuta llevara a más de una veintena de Estados miembros de la UE a cuestionar el funcionamiento del espacio Schengen y a pedir la expulsión de España del marco.

EFE