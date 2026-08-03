Cuba amanece sin electricidad tras un nuevo apagón nacional

LA HABANA.-La inmensa mayoría de más de 9 millones de cubanos permanecen este lunes sin electricidad tras el apagón nacional, el sexto que ha afectado a toda la isla en lo que va de año.

La desconexión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se registró a las 22.43 hora local del domingo (2.43 GMT del lunes), según la estatal Unión Eléctrica (UNE), que indicó inmediatamente que ya se habían iniciado las tareas de recuperación.

Usualmente este proceso se inicia con la conexión de las dos plantas de generación eléctrica mediante gas y con los motores de diésel y fueloil, aunque esta última opción -que llegó a suponer el 40 % del mix energético nacional- está casi paralizada.

La UNE indicó además que ya se han creado más de un centenar de «islas» con energía por todo el país, principalmente para atender enclaves críticos.

EFE