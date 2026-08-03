Fujimori no vivirá en el Palacio de Gobierno de Lima y seguirá en su domicilio personal

Lima.- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció que no vivirá en el Palacio de Gobierno de Lima y se quedará en su domicilio personal, como ya habían decidido otros mandatarios antes.

Fujimori, que en su juventud sí habitó en el Palacio de Gobierno durante el mandato de su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), le ofreció una entrevista al programa dominical Cuarto Poder, donde señaló que el hecho de no mudarse a la sede del Ejecutivo es una decisión que ha tomado con sus hijas, Kyara y Kaori, de 19 y 17 años, respectivamente.

«Hemos decidido que, por ahora, vamos a estar en casa. Yo estoy yendo casi todos los días a Palacio a despachar», dijo la hija y heredera política del expresidente Fujimori.

En este sentido, precisó que se trasladará de forma diaria al Palacio de Gobierno, ubicado en el centro histórico de Lima, siempre que no esté de viaje en las regiones, donde dijo que irá de forma frecuente.

«Les he dicho a los alcaldes y gobernadores regionales que ya no vengan a la capital, que me esperen allí en las regiones», añadió.

Además, la mandataria anunció que en los próximos días se van a reanudar las visitas guiadas al Palacio de Gobierno para escolares y familias, como gesto para acercar las instituciones a la ciudadanía.

En los últimos años, mandatarios como Pedro Castillo (2021-2022), Francisco Sagasti (2020-2021), Martín Vizcarra (2018-2020) y Ollanta Humala (2011-2016) tenían su residencia en el Palacio de Gobierno, así como Alberto Fujimori, quien residió 10 años en la Casa de Pizarro.

Mientras que otros optaron por vivir en sus domicilios particulares como Dina Boluarte (2022-2025), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), quien tras vivir en el Palacio de Gobierno de 1985 a 1990 aseguró que sintió la presencia de supuestos fantasmas.

EFE