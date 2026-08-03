Italia afirma que cayeron las llegadas de migrantes y que no hay emergencia en Lampedusa

ROMA.- El Ministerio de Interior de Italia afirmó este lunes que las llegadas de migrantes a Italia descendieron un 55 % respecto a 2025 y el 82 respecto a 2023 y añadió que en la isla de Lampedusa no se vive situación de emergencia alguna, en una nota divulgada tras las críticas del ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, a la posición italiana en la crisis de Ceuta.

«En Italia, desde enero de este año hasta la fecha, se ha producido un desplome de los desembarcos de migrantes irregulares, logrado precisamente gracias a las políticas del Gobierno de Giorgia Meloni», dice el Ministerio de Interior en aparente respuesta a Albares, ya que en su comunicado no cita ni menciona las declaraciones del ministro español.

En la mañana de este lunes, el ministro Albares afirmó en una entrevista en Televisión Española que en la crisis migratoria de Ceuta ha habido gobiernos europeos que no han estado a la altura y citó a Italia, que, según dijo, es el país con mayor afluencia de inmigrantes irregulares.

«Italia queda año tras año sumergida en Lampedusa y no es capaz de resolver esta situación», agregó Albares.

El Ministerio de Interior italiano sostiene que este país logró rebajar la llegada de inmigración irregular en un 82 por ciento respecto a 2023, primer año de mandato del Ejecutivo de Meloni, «que tuvo que hacer frente a una situación heredada de gobiernos anteriores que estaba completamente fuera de control».

También defiende que, «en cuanto a la supuesta invasión de Lampedusa, en estos momentos hay 98 migrantes en la isla y hace tiempo que no se vive ninguna situación de emergencia en el lugar».

EFE