Imputan por terrorismo a cuatro personas por ataque contra emisora RCN en Colombia

BOGOTÁ.- Cuatro presuntos integrantes de una disidencia de las FARC fueron imputados por terrorismo por su supuesta participación en el atentado con explosivos contra una estación de la emisora RCN en noviembre del año pasado en Pasto, capital del departamento de Nariño, informó este lunes la Fiscalía colombiana.

Los procesados son Júnior José Redín, Pablo Andrés Mosquera, Jenny Marilín Cepeda y Julián Esteban Burbano, señalados de pertenecer a la organización criminal Franco Benavides del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, liderada por Néstor Vera Fernández, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado del país.

«Los elementos materiales probatorios indican que Mosquera y Cepeda habrían participado en la coordinación del atentado con explosivos contra la sede de una emisora radial, perpetrado el 25 de noviembre de 2025 en el centro de Pasto», mientras que Redín y Burbano realizaban «labores de inteligencia», según el comunicado.

El atentado no dejó personas heridas, pero causó importantes daños en el edificio y afectó puertas y ventanas.

Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales los imputó por delitos de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo y extorsión, y terrorismo. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

El ataque hizo parte de una ola de violencia que mantuvo durante dos semanas en alerta a la capital de Nariño por varios atentados con explosivos en Pasto y otras localidades del suroeste colombiano, que dejaron al menos ocho personas muertas.

EFE