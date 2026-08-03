Cohete Falcon 9 de impactará de forma controlada la Luna este miércoles #5Ago

CARACAS.- Una parte del cohete Falcon 9 de SpaceX impactará la madrugada de este miércoles 5 de agosto en la Luna a una velocidad aproximada a los 8.700 kilómetros por hora.

El evento significa una ocasión para el ámbito científico pueda observar en tiempo real cómo el objeto impacta con el terreno lunar y representar una nueva oportunidad de exploración.

El cohete, propiedad del empresario Elon Musk, cumplió su misión el pasado 2025 cuando envió dos módulos de aterrizaje lunares comerciales, sin embargo, quedó a la deriva en el espacio dado que se quedó sin combustible suficiente para retornar a la Tierra y con esto tomó trayectoria para recaer en la Luna.

Se tiene previsto que el evento se pueda visualizar en Argentina, Colombia, Perú y México.

La actividad el cohete excavará in cráter entre 20 y 30 metros de diámetro y alrededor de cinco de profundidad.

Con información de Infobae.

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