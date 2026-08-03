Más de 120 mil evacuados por fuertes lluvias en China

PEKÍN.- Más de 120.000 personas fueron evacuadas preventivamente en las provincias centrales chinas de Shaanxi y Sichuan por las fuertes lluvias registradas en los últimos días, mientras las autoridades mantienen alertas por inundaciones, riadas y otros desastres asociados a las precipitaciones.

Entre el pasado jueves y este lunes, las autoridades provinciales organizaron la evacuación preventiva de 87.987 personas, informó la televisión estatal CCTV citando al Departamento de Gestión de Emergencias de Shaanxi, que cuenta con unos 39 millones de habitantes repartidos en una superficie similar a la de Bielorrusia.

Solo entre la mañana local del domingo y la de este lunes, la provincia añadió 18.063 personas evacuadas, dentro de las medidas adoptadas ante el riesgo de crecidas, inundaciones y otros desastres asociados a las lluvias.

A esta cifra se sumaron este lunes otras 40.249 personas evacuadas en 20 ciudades de Sichuan como medida preventiva ante las lluvias torrenciales, que provocaron ocho desastres geológicos en localidades como Yibin, Ziyang, Meishan y Guangyuan, aunque no se han notificado víctimas.

Las precipitaciones afectaron durante las últimas 24 horas a gran parte del centro y el sur del país asiático, con lluvias fuertes o torrenciales en numerosas provincias y acumulados superiores a 100 milímetros.

EFE