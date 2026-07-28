martes, julio 28, 2026
- Publicidad -

Keiko Fujimori se compromete a escribir el futuro de Perú por cinco años, «ni un día más»

Mundo
Updated:
Lima (Peru), 28/07/2026.- Keiko Fujimori reacts after being sworn in as the President of Peru in Lima, Peru, 28 July 2026. Fujimori took the oath of office on Peru's Independence Day, becoming the nation's first female president after defeating leftist opponent Roberto Sanchez in the June runoff election. EFE/EPA/GUADALUPE PARDO / POOL
- Advertisement -

Lima.- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, aseguró este martes tras asumir el cargo que su mandato se ceñirá a los cinco años para el que fue elegida (2026-2031), «ni un día más» ante los temores que suscita en la oposición un eventual intento de perpetuarse en el poder, como trató de hacer su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

«Empezaremos a escribir nuestro futuro por los próximos cinco años, ni un día más», sostuvo Fujimori en su discurso de investidura, donde aseveró que asume la Presidencia «con profunda humildad, con el conocimiento de la magnitud que esta responsabilidad y con el corazón lleno de fe en el destino de nuestra patria».

EFE/UniónRadio

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

ÚLTIMAS NOTICIAS

- Advertisement -

NOTICIAS RELACIONADAS

- Advertisement -

País

Mundo

Deportes

En audio

Contáctanos