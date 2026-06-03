Inameh estima que la onda tropical N°8 llegue este miércoles al país

CARACAS.-El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), estima que la onda tropical número 8 llegará al territorio nacional entre este miércoles y el jueves 4 de junio e indicó que la número 9 arribará al país la próxima semana.

Durante este 3 de junio se prevé mantos nubosos asociados a lluvias o chubascos y actividad eléctrica ocasional en localidades de la Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Llanos Centrales y Occidentales, los Andes y Zulia.

El Inameh informó que también se espera el desarrollo nuboso asociado a lluvias de menor intensidad en áreas de Yaracuy, la región central y la Gran Caracas.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio