Fujimori dice tener «mucha esperanza» en que voto extranjero defina elección con Sánchez

LIMA.- La candidata derechista Keiko Fujimori declaró este martes que hay «mucha esperanza» en el voto emitido en el extranjero y el de las actas observadas, en vistas a un eventual triunfo suyo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú con el candidato izquierdista Roberto Sánchez.

En declaraciones a periodistas a la salida de su domicilio, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) insistió, no obstante, en esperar con prudencia al final del cómputo de votos.

Fujimori dijo que, de acuerdo con el análisis hecho por su partido Fuerza Popular, hay mucha esperanza en el voto extranjero y de las actas observadas porque «la mayoría son de la capital», donde su postulación arrasó en el sufragio frente a la de Sánchez, que postuló en representación del destituido expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

La líder del partido fujimorista Fuerza Popular insistió en que el margen entre ambos candidatos «es muy ajustado», motivo por el cual, desde el primer momento, señaló que hay un empate técnico y que lo lógico es esperar los resultados oficiales finales.

En tal sentido, Fujimori dijo esperar de Sánchez unas declaraciones «más mesuradas», de las que hizo el pasado domingo con los resultados de las proyecciones de dos encuestadoras, que lo colocaron en primer lugar con alrededor de un punto porcentual por encima de la candidata de Fuerza Popular.

La lideresa derechista comentó que «sería muy prematuro declarar a un ganador» en este momento.

Igualmente, Fujimori dijo que el hallazgo de cédulas de votación marcadas en Lima y otros sucesos en la surandina región de Puno el día de la segunda vuelta, «son incidentes aislados que de ninguna manera ha perturbado el proceso» electoral en su conjunto.

Al ser consultada sobre la posibilidad de reunirse con el candidato de Juntos por el Perú en los próximos días, respondió que «los puentes de diálogo están totalmente tendidos con Roberto Sánchez y los demás partidos representados en el Congreso».

Con aproximadamente 1,1 millones de votos aún por contabilizar, el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) indica que Sánchez cuenta con el 50,056 % de votos, con 8.910.295 sufragios, mientras que Fujimori obtiene el 49,944 %, con 8.890.401 apoyos.

En tal sentido, el candidato de Juntos por el Perú tiene una ventaja de 0,112 puntos porcentuales frente a Fujimori, con lo cual el último tramo del escrutinio será decisivo para determinar al próximo gobernante del país.

Al 95,9 % del cómputo de votos, hay 2.202 actas de votación pendientes de ser contabilizadas y otras 1.547 actas observadas que son enviadas a los jurados electorales especiales (JEE) para su deliberación, las cuales en total representan aproximadamente 1.124.700 votos.

EFE