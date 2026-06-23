Expertos alertan sobre desafíos estructurales en servicios y gobernanza ambiental en Venezuela

CARACAS.- La organización no gubernamental Vitalis presentó formalmente la vigésima quinta edición de su Serie de Documentos Técnicos: “Situación Ambiental de Venezuela 2025”. El estudio consolidó un diagnóstico técnico independiente gracias a la consulta directa de un panel multidisciplinario de 144 expertos y actores clave del sector, de los cuales el 58,3 % acumula más de 20 años de trayectoria profesional.

Zoila Martínez, Líder de Gestión de la Biodiversidad, señaló que el informe técnico evidencia un escenario de alta vulnerabilidad en la gestión de los recursos naturales del país, donde la participación de la sociedad civil, la academia y el sector privado ha resultado fundamental para impulsar acciones de conservación, monitoreo y atención ambiental frente a diversos desafíos ecológicos.

Martínez indicó que la consulta especializada permitió identificar que los principales focos de preocupación ambiental se concentran en los siguientes aspectos:

• Crisis en el saneamiento hídrico: El 79 % de los expertos advierte importantes deficiencias en el tratamiento de aguas residuales, situación que continúa afectando diversos cuerpos de agua del país.

• Impactos de la minería ilegal y pérdida de cobertura forestal: El informe alerta sobre los efectos de la actividad minera ilegal al sur del Orinoco, incluyendo contaminación por mercurio y alteraciones ecológicas significativas. Asimismo, se reporta un incremento en la tala para leña asociado a fallas recurrentes en los servicios eléctricos y de gas.

• Debilidades en la gestión de residuos: Persiste una limitada transición hacia modelos de economía circular en el sector público, manteniéndose prácticas de disposición final en vertederos a cielo abierto y episodios de quema no controlada de desechos.

A pesar de este panorama, Vitalis destaca importantes iniciativas de resiliencia y conservación impulsadas durante 2025 por organizaciones sociales, instituciones académicas y actores privados. Entre los avances más relevantes figuran la expansión de programas de investigación marino-costera como el proyecto “Nuestras costas, nuestro futuro”; iniciativas privadas de logística inversa de polímeros en Carabobo y Anzoátegui para apoyar la protección de parques nacionales; y el mantenimiento de tasas de supervivencia superiores al 70 % en programas de conservación de especies emblemáticas como el Caimán del Orinoco y la Tortuga Arrau.

Nota de prensa