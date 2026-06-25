Estos son los hospitales y clínicas que se activaron en Caracas

CARACAS.- El ministerio de Salud divulgó la lista de hospitales y clínicas privadas que se activaron en la ciudad de Caracas para atender la contingencia por los terremotos registrados la tarde del miércoles 24 de junio.

«Queremos informarles que contamos con capacidad de atención operativa en los siguientes centros hospitalarios:»

✔️ ​Hospital Vargas de Caracas

✔️ ​El Algodonal (Antímano)

✔️ ​Hospital de Lídice

✔️ ​Periférico de Catia

✔️ ​Hospital de Los Magallanes de Catia

✔️ ​Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo

✔️ ​Hospital Domingo Luciani (El Llanito)

✔️ ​Hospital Pérez de León II (Petare)

También se han dispuesto clínicas privadas para labores de triaje, evaluación y hospitalización.: