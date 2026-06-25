Chacao reporta un fallecido y 22 lesionados tras terremotos

CARACAS.- El alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, informó este jueves que contabilizan cuatro edificios colapsados en la entidad y otros 35 con importantes daños en su estructura tras los dos fuertes sismos ocurridos este miércoles.

Sobre las labores de rescate ofreció un balance de 22 personas rescatadas con vida y un fallecido, aún por identificar. Los afectados fueron trasladados el hospital Domingo Luciani y otros centros de salud en la zona.

Por último, pidió a los ciudadanos abstenerse de ingresar a los edificios con daños visibles y mantenerse atentos a los canales regulares para mayor información.

Unión Radio