jueves, junio 25, 2026
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Chacao reporta un fallecido y 22 lesionados tras terremotos

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Foto: Cortesía France 24
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CARACAS.- El alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, informó este jueves que contabilizan cuatro edificios colapsados en la entidad y otros 35 con importantes daños en su estructura tras los dos fuertes sismos ocurridos este miércoles.

Sobre las labores de rescate ofreció un balance de 22 personas rescatadas con vida y un fallecido, aún por identificar. Los afectados fueron trasladados el hospital Domingo Luciani y otros centros de salud en la zona.

Por último, pidió a los ciudadanos abstenerse de ingresar a los edificios con daños visibles y mantenerse atentos a los canales regulares para mayor información.

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