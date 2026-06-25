Estos son los centros de acopios de la iglesia venezolana en Caracas

CARACAS.- La Arquidiócesis de Caracas informó que fueron habilitados tres centros de acopios en Caracas, estos son Parroquia El Buen Pastor en Bello Campo (Chacao), Parroquia La Sagrada Familia (La Tahona) y la sede de Cáritas Nacional en Montalbán.

«Asimismo, invitamos a todas las parroquias, Cáritas parroquiales y movimientos apostólicos a activar sus redes de solidaridad para atender las emergencias y necesidades que se presenten en sus comunidades. Es hora de tender la mano al vecino, de cuidar especialmente a nuestros ancianos, jóvenes y niños, y de demostrar que la fe se traduce en el amor fraterno. Apelamos a la generosidad de quienes puedan compartir alimentos no perecederos y medicinas llevándolos a los siguientes centros de acopio», agregaron.

«Con el corazón profundamente conmovido por los acontecimientos telúricos registrados este 24 de junio en nuestro territorio nacional, y que ha tenido duras consecuencias en la zona metropolitana de Caracas, en especial en la ciudad capital y en La Guaira, les manifestamos nuestra cercanía y preocupación. Nos hacemos solidarios en estos momentos de dolor que despiertan temores, incertidumbres y una profunda sensación de vulnerabilidad en nuestras familias y comunidades».

Unión Radio