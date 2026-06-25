Carabobo contabiliza 10 muertes e importantes daños en la entidad

CARACAS.- El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, confirmó que hasta el momento contabilizan 10 muertes e importantes daños en multiples edificaciones por los terremotos que azotaron al país este miércoles.

El mandatario regional precisó que nueve de las víctimas son del municipio Juan José Mora, especificamente en la población de Morón, mientras que otro fallecido se reportó en Puerto Cabello.

También indicó el daño en varias edificaciones, incluyendo cinco en la zona costera que deben ser evacuados. Asimismo, hizo un llamado a la calma y recordó los centros de acopio habilitados para atender a los afectados.

Las autoridades continúan con las labores de rescate y la supervisión de varias zonas.

Unión Radio