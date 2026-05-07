Encovi: solo 44 % de los estudiantes en Venezuela acude regularmente a clases

CARACAS.- En la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) se presentó la encuesta nacional de calidad de vida (Encovi), en su edición 2025, en la que subrayaron, respecto al tema educativo, que aún no se alcanzan los niveles porcentuales que habían en el país antes de la pandemia de Covid-19 y señala que solo 44 % de los estudiantes en Venezuela acude regularmente a clases.

La cobertura educativa que abarca a los jóvenes de 3 a 24 años de edad, según la Ley de Educación, estaba en un 73% antes del confinamiento. Dicho número cayó dramáticamente durante este período y, en los años posteriores, se ha ido recuperando paulatinamente, pero las autoridades de la universidad alertaron que aún están lejos de alcanzar el nivel que había cuando comenzaron a realizar estas métricas.

La encuesta también hizo referencia a lo que es el acceso al servicio eléctrico, donde explicaron que el 98% de la población está conectada a la red eléctrica nacional, pero solo el 10% no presenta fallas en el suministro de energía.

Además indica que 1 de cada 3 hogares los ingresos no son suficientes para la satisfacción de las necesidades alimentarias.

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