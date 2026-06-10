Embajador de Colombia en Caracas niega suspensión provisional de Petro como presidente

CARACAS.-El embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, aclaró este miércoles que suspensión provisional de las funciones del presidente Gustavo Petro es por ahora, «una propuesta» que se maneja desde un sector de la oposición.

En entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio explicó que el proyecto debe llevarse a una discusión de la plenaria de la comisión constitucional que está integrada por funcionarios de la Cámara de Representantes. «Habrá que esperar», acotó.

«Es mi humilde opinión, no soy abogado tampoco aunque me gusta el constitucionalismo, y no creo que eso pase a mayores en nuestro país», dijo. Asimismo, recordó que no es la primera vez que se intenta suspender a un Jefe de Estado durante el desarrollo de un proceso electoral.

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Segunda vuelta electoral

Por otra parte, el embajador del país vecino habló sobre los controles estrictos que ha ejercido el gobierno colombiano en distintos procesos electorales para frenar la compra de votos.

«En la primera vuelta se volvieron a montar los controles pero ya con muchísimo menos capturas y montos en metálicos», en comparación con procesos anteriores.

Rengifo cree que también la población entendió que la comercialización de los votos «es muy dañino para la democracia y denuncia ese tipo de actitudes«.

Conexión aérea

Reveló que próximamente se abrirá una nueva ruta de ida y vuelta desde Caracas, Venezuela, hasta Ipiales, Colombia con una empresa venezolana y otras colombianas.

«Eso es muy importante el aumento en las frecuencias aéreas, hemos hecho un impulso importante«, agregó. Asimismo, destacó que también se anuncian una ruta directa desde Bogotá- Maracaibo; Bogotá-La Asunción.

Como parte del fortalecimiento de las relaciones, reveló que se ha creado un protocolo para asumir la gestión de riesgo entre ambos gobiernos en las zonas fronterizas afectadas por las fuertes precipitaciones, lo que afirmó que «es muy importante».

Además, reiteró que en Venezuela se encuentra operativos nueve consulados colombianos e insistió en que se deben abrir próximamente en Machiques, Barinas, Valencia y Mérida. «Se necesitan, se requieren porque esa ausencia de consulados impactó negativamente en la vida, especialmente de las mujeres adultas«, añadió.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio