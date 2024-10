Diputado Romero insiste en que el Laudo Arbitral de París no tiene validez

CARACAS.-El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Juan Romero, insistió este lunes en que Laudo Arbitral de París es «írrito» y no tiene validez jurídica para dirimir la controversia territorial sobre el Esequibo porque Venezuela no tuvo representación legal.

«En principio de equidad de justicia, no hay equidad si tu no tienes representación y nosotros no tuvimos representados. Luego de eso los jueces revisaron cerca de 11 mil documentos en tres días, eso no existe ni hoy con inteligencia artificial», dijo.

En entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio sostuvo que en ese momento se tomaron decisiones «sin la representación de Venezuela en términos personales, no se evalúan los documentos históricos».

El también historiador agregó que «Inglaterra en una visión muy colonialista, siempre se opuso a que abogados venezolanos estuvieron presentes, señalaban y hay documentos al respecto que no éramos consideramos un pueblo civilizado y por lo tanto no reuníamos las condiciones para sentarnos en un tribunal de jueces en calidad de iguales».

Lourdes G. Soublette/Unión Radio