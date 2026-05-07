Demanda eléctrica alcanzó cifra récord por altas temperaturas en el país

CARACAS.- El Ministerio de Energía informó que este jueves 7 de mayo se alcanzó un hito en la demanda eléctrica, que alcanzó la cifra récord de 15.579 Megavatios (MW), siendo la más alta en los últimos nueve años.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la institución detalló que este hecho supera «los récords de casi una década, producto de las altas temperaturas que continúan y el crecimiento económico que mantiene su impulso«.

«Ante esta situación, el Gobierno Bolivariano, a través de sus equipos técnicos, se mantiene desplegado ejecutando maniobras de estabilización y protección del Sistema Eléctrico Nacional para garantizar el equilibrio del servicio. De igual manera, en aras de continuar el proceso de recuperación del sistema eléctrico, notablemente afectado por sanciones y sobrecumplimientos, se están realizando importantes inversiones estratégicas en infraestructura para fortalecer a mediano y largo plazo la capacidad de generación y dar así respuesta efectiva a la demanda».

Asimismo, se hace un llamado al sector privado que dispone de fuentes propias de generación a hacer un uso responsable de las mismas, ante las altas temperaturas pronosticadas para este viernes 8 de mayo.

Por otra parte, el Ministerio de Energía inició una convocatoria nacional con todos los sectores del país para presentar un Plan de Recuperación y Transformacion del Sistema Eléctrico Nacional (PRTSEN).

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