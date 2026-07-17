Frustran ataque con dron en guarnición contemplada para posesión del presidente colombiano

BOGOTÁ.- El Ejército colombiano frustró este viernes un ataque con un dron cargado con explosivos en inmediaciones del batallón José Hilario López, en Popayán, capital del departamento del Cauca (suroeste), guarnición contemplada como posible lugar para la investidura del presidente electo, Abelardo de la Espriella, el próximo 7 de agosto.

La Tercera División del Ejército informó que el artefacto fue detectado cuando se aproximaba al cantón militar y que las tropas activaron los protocolos de seguridad, con lo cual lograron neutralizar el dron antes de que alcanzara su objetivo.

Según la información preliminar, el aparato aparentemente estaba dirigido contra un helicóptero militar que transportaba personal de la institución y el explosivo no llegó a detonar.

El incidente ocurre a menos de tres semanas de la investidura de De la Espriella, quien anunció su intención de realizar el acto de investidura en una guarnición militar del sur del país, y el batallón José Hilario López de Popayán es uno de los lugares que se barajan para la ceremonia.

Sin embargo, ese anuncio aún no se ha materializado porque el traslado de la ceremonia desde la sede del Congreso a cualquier otro lugar debe ser autorizado por el Legislativo, que se instalará este lunes 20 de julio.

La Constitución establece que la toma de posesión del presidente de la República debe realizarse en una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes, por lo que corresponde al Congreso definir el lugar donde se celebrará el acto.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer la autoría del ataque de hoy, en una región donde operan disidencias de las antiguas FARC, entre ellas las del Estado Mayor Central (EMC), lideradas por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, considerado el hombre más buscado de Colombia y responsable de numerosos ataques con drones y explosivos contra la fuerza pública en el suroeste del país.

EFE