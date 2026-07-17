Sheinbaum informa que no hay daños tras terremoto de magnitud 7,4

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este viernes que, hasta el momento, no se reportan daños por el terremoto de magnitud 7,4 registrado frente a las costas de Chiapas, aunque las autoridades mantienen activos los protocolos de protección civil y una alerta preventiva por riesgo de tsunami en el sur del país.

“Luego del sismo magnitud 7,4 al suroeste de Huixtla y los registrados en Ciudad Hidalgo, conversé con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan daños hasta el momento. Se activan protocolos en entidades colindantes”, escribió la mandataria en su cuenta de X.

La gobernante mexicana añadió que autoridades de los tres niveles de Gobierno realizan recorridos para evaluar posibles afectaciones estructurales y coordinar medidas preventivas en las zonas donde el movimiento telúrico fue percibido con mayor intensidad.

“Autoridades de los tres órdenes de gobierno realizan recorridos en territorio para evaluar posibles afectaciones estructurales y coordinar medidas preventivas. Continuaremos con la información”, señaló.

El mensaje ocurre luego de que un terremoto de magnitud 7,4 sacudiera la mañana de este viernes el sur de México, con epicentro cerca de Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas, próximo a la frontera con Guatemala.

El movimiento ocurrió a las 08:48 hora local (14:48 GMT), según el Servicio Sismológico Nacional (SSN), y fue perceptible en diversas regiones de Chiapas, Oaxaca y otros estados del sur del país.

EFE