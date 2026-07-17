México cancela alerta de tsunami tras terremoto

CIUDAD DE MÉXICO.- El Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina canceló de manera oficial la alerta de tsunami que se había emitido para el litoral del Pacífico mexicano tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado esta mañana frente a las costas del estado de Chiapas.

La dependencia naval tomó la determinación luego de analizar el comportamiento y las observaciones del nivel del mar en las zonas costeras más cercanas al epicentro, confirmando que ya “no se esperan variaciones significativas” en el oleaje.

A pesar del levantamiento de la alerta de tsunami, la Marina recomendó a la población y a las autoridades civiles mantener estrictas precauciones en las entradas de los puertos debido a la persistencia de fuertes corrientes marinas que podrían afectar las actividades turísticas, pesqueras y portuarias.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó a través de sus redes sociales que, tras conversar con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, no se reportan daños materiales ni víctimas hasta el momento.

La mandataria precisó que el Gobierno continúa realizando recorridos de supervisión en el territorio para evaluar la integridad estructural de las viviendas y coordinar cualquier medida preventiva con las comunidades afectadas.

No obstante, autoridades estatales de protección civil reportaron a una mujer gravemente lesionada al arrojarse desde el segundo piso de un inmueble durante el sismo, por lo que fue trasladada al Hospital General de Tapachula.

EFE