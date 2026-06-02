Chile desmantela red del Tren de Aragua que blanqueó casi $90 millones

SANTIAGO DE CHILE.- Las autoridades chilenas desmantelaron este martes una red de blanqueo de capitales relacionada con la banda criminal transnacional Tren de Aragua y detuvieron a una veintena de personas, entre ellas un trabajador de una sucursal bancaria.

“Estamos hablando de una cifra superior a 78.000 millones de pesos (cerca de 90 millones de dólares al cambio de hoy) que salieron de nuestro país a través de empresas de criptomonedas hacia otros países», explicó el fiscal regional Metropolitano Sur de Santiago, Héctor Barros.

«Es uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país”, aseveró.

Durante el operativo, que fue el resultado de una investigación iniciada en 2024 y que se hizo de manera conjunta con la Policía de Investigaciones (PDI), se allanaron diversas residencias en Santiago y otras ciudades del sur.

También fue allanada una sucursal del banco Santander en el centro de la capital, donde fue detenido uno de sus trabajadores.

Los detenidos están acusados de varios presuntos delitos, entre ellos extorsión, contrabando, lavado de activos y asociación criminal, explicó la Fiscalía.

Según medios locales, la red enviaba dinero que obtenía de la extorsión y de otras actividades delictivas en una cárcel de Colombia donde está uno de los líderes del grupo, Carlos «El Bobby» Gómez.

EFE