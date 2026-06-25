Colegio de Ingenieros de Venezuela evaluará las estructuras afectadas

CARACAS.- El Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) informó este jueves que iniciaron la cooperación con las autoridades para la supervisión técnica de las diferentes estructuras afectadas por los dos terremotos ocurridos este miércoles.

Mediante un comunicado, la organización precisó que se encuentran organizando «brigadas de ingenieros calificados para inspeccionar el estado físico de las estructuras» para determinar la habitabilidad y operatividad de las mismas.

«Se tiene previsto el respectivo diagnóstico de infraestructura crítica, evaluación prioritaria de hospitales, escuelas, puentes, viaductos, plantas de tratamiento de agua, y redes de energía para garantizar que los centros de atención puedan seguir operando», señala el mensaje.

Asimismo, el presidente del CIV, Enzo Fernández, detalló en el mismo comunicado que han recibido «reportes de errumbe de edificaciones en zonas del municipio Chacao, Altamira, Los Palos Grandes y San Bernardino, que presentan fachadas caídas y estructuras residenciales total o parcialmente colapsadas».

El Ejecutivo hasta el momento maneja la cifra de 164 fallecidos y cerca de 1000 heridos, mientras continúan las labores de rescate.

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