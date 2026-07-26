Venezolano fallece en un presunto viaje contrabandista de cobre en Trinidad y Tobago

Icacos (Trinidad y Tobago).- Un venezolano murió y otros dos son buscados este domingo por las autoridades de Trinidad y Tobago, luego de que una embarcación en la que viajaban y presuntamente transportaban cobre de contrabando hacia Venezuela, se hundiera en un tramo notoriamente peligroso que separa a ambos países.

Las autoridades trinitenses identificaron a la víctima como Julio López, quien murió ahogado tras el accidente el sábado en la Boca de la Serpiente, un tramo de agua de 10 kilómetros que divide a Venezuela y Trinidad y Tobago.

El capitán Vallence Rambharat, jefe del Equipo Hunters de Búsqueda y Rescate, dijo a EFE que la información preliminar indicaba que la piragua transportaba un cargamento de cobre desde Trinidad hacia Venezuela cuando volcó debido al fuerte oleaje durante la madrugada del sábado.

Añadió que la embarcación desapareció en aguas frente a la península suroeste de Trinidad, una zona utilizada con frecuencia por contrabandistas que intentan evitar las patrullas de la Guardia Costera.

Los equipos de búsqueda, integrados por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, personal de la Fuerza de Defensa, rescatistas voluntarios y pescadores locales, continuaron rastreando la costa y las aguas cercanas el domingo por los otros dos pasajeros.

No obstante, las autoridades informaron que una persona sobrevivió al accidente. Esta fue identificada como Nikol Landaeta.

EFE