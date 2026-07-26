Registrado un sismo superficial de magnitud 3,6 en el sur de España sin daños

GRANADA.- Un temblor de tierra superficial de magnitud 3,6 se sitió este domingo en la ciudad meridional española de Granada y municipios de su provincia, sin causar daños personales ni materiales, al que siguieron sendas réplicas de 1,7 y 2 grados.



El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró el sismo en la superficie terrestre a las 15.39 horas (13.39 GMT), con epicentro en la localidad de Armilla, próxima a la capital provincial, por lo que fue sentido por la población.



El IGN recalculó los datos del movimiento después de haber informado inicialmente de una magnitud de 3,7 grados y epicentro en Ogíjares.



El centro coordinador de emergencias indicó a EFE que no hay constancia de daños personales ni materiales, después de recibir 44 llamadas desde una decena de poblaciones granadinas para informar el temblor.



A los siete minutos, llegó una réplica de intensidad menor (1,7), también con epicentro en Armilla, aunque a una profundidad de seis kilómetros. Y a las 16.11 horas (14.11 GMT) pudo sentirse otro también superficial de magnitud 2 y epicentro en Alhendín.



Con anterioridad, este mismo domingo se habían registrado en la misma provincia otros dos seísmos con epicentro en Loja y magnitud de 1,6 en ambos casos.

EFE

