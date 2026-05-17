Alex Saab aterrizó en Miami tras ser deportado por el Gobierno de Venezuela a EEUU

MIAMI.- El empresario colombiano Alex Saab aterrizó este sábado en un aeropuerto de Miami tras haber sido deportado por el Gobierno de Venezuela a Estados Unidos por la presunta comisión de delitos en el país norteamericano, según informó el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).

Saab arribó al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, escoltado por agentes federales, entre ellos de la DEA.

El empresario, que ya estuvo preso en Estados Unidos entre octubre de 2021 y diciembre de 2023, regresó a Venezuela tras recibir un indulto del Gobierno del entonces presidente Joe Biden.

En octubre de 2024, Saab fue designado ministro de Industria y Producción Nacional, cargo del que fue destituido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

EFE