LA PAZ.-El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) manifestó que la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) es una prueba de «complicidad» de los magistrados, con el «plan negro» en su contra ejecutado por el Gobierno de Luis Arce.

«La sentencia política del TCP autoprorrogado es la prueba de la complicidad de algunos magistrados con el Plan Negro que ejecuta el Gobierno por órdenes del imperio y con la conspiración de la derecha boliviana», escribió Morales en sus redes sociales.

El expresidente agregó que los «neoliberales se unen para tratar de proscribir» al partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), con la finalidad de «eliminarnos política y hasta físicamente».

«Ningún miedo ¡La lucha sigue hermanas y hermanos!», finaliza el mensaje.

Morales se encuentra en una reunión de evaluación nacional en la localidad de Ivirgarzama en el Trópico de Cochabamba. Dicha localidad es el bastión político y sindical del exmandatario.

El TCP emitió una sentencia constitucional el viernes en la noche en la que establece que la reelección indefinida no existe y no es un derecho humano. El documento también dispone que el presidente y vicepresidente no pueden ejercer un mandato más de dos veces continuas o discontinuas.

El TCP se acogió a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2021, en la que dicha corte refutó el argumento de Evo Morales y estableció que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano.

EFE / Unión Radio