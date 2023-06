MOSCÚ.- La Cámara de diputados de Rusia aprobó este miércoles en primera lectura una ley que prohíbe las operaciones quirúrgicas de cambio de sexo.

Este comunicado emitido por la Duma, provocó una gran alarma entre la comunidad transexual.



«Al personal médico se le prohíbe realizar intervenciones dirigidas al cambio de sexo de la persona, incluido la formación de las características sexuales primarias y secundarias de otro sexo»; señala el texto del proyecto de ley.

La única excepción serán las operaciones para corregir «anomalías en la formación del sexo de los niños» y sólo tras recibir el visto bueno de comisiones médicas de instituciones sanitarias federales.



El presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, adelantó que la ley será aprobada definitivamente en las próximas semanas.



«Y la persona se levanta por la mañana y decide que ya no es hombre, sino mujer, o mujer y no hombre. Va a una clínica privada (…), recibe un certificado y se va al registro civil, al departamento de documentos de identidad a cambiar su apellido, nombre y patronímico»; señaló.



Y añadió escandalizado: «Y puede ocurrir lo siguiente: contraen matrimonio y, no lo quiera Dios, adoptan un niño».



El proyecto estuvo remitido a la cámara baja por 400 diputados -de un total de 450 de la cámara baja- de los cinco partidos con representación parlamentaria, incluido el partido del Kremlin, Rusia Unida.

