BOGOTÁ.- Habitantes de zonas controladas por el Clan del Golfo salieron este domingo a marchar para pedirle al Gobierno que vuelva a declarar el cese al fuego con este grupo armado, el mayor del país, para poder llegar a una solución negociada que traiga paz a sus territorios.

«Pedimos al Gobierno y a los grupos alzados que por favor cesen, que el cese al fuego bilateral vuelva a ser real para que vuelvan los diálogos y pueda haber paz total en el territorio», aseguró a EFE Marisol Ruiz, líder de la Mesa de las Víctimas del municipio de Unguía, en el Darién chocoano.

En esta región del noroeste colombiano, pegada al Caribe, personas de varios municipios salieron a las calles con camisetas y pancartas pidiendo “Paz Total con Justicia Transicional” en una jornada en la que se conmemora en Colombia el Día de la memoria y solidaridad con las víctimas, donde han realizado eventos culturales y deportivos.

“Hoy debemos manifestarle al Gobierno que una paz con hambre no dura, una paz sin oportunidades no es estable, una paz sin educación no tiene futuro. El sueño de la paz se debe concretar a partir del goce efectivo de nuestros derechos fundamentales”, manifestó Ruiz al término de la movilización en Unguía.

Por eso ahora le reclaman al Estado y a los grupos armados que no quieren «más guerra» ni tener que seguir poniendo hijos para la causa: «Las mujeres somos el fortín de guerra en la violencia», subraya esta lideresa.

