lunes, mayo 11, 2026
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Trump afirma que hablará con Xi sobre la venta de armas a Taiwán

Mundo
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Presidente chino, Xi Jinping, y homólogo EEUU, Donald Trump
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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que hablará con su homólogo chino, Xi Jinping, sobre la venta de armas estadounidenses a Taiwán durante el viaje que llevará a cabo esta semana a Pekín.

EFE

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