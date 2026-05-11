Trump afirma que hablará con Xi sobre la venta de armas a Taiwán Mundo mayo 11, 2026 Updated: mayo 11, 2026 Compartir FacebookTwitterPinterestWhatsApp Presidente chino, Xi Jinping, y homólogo EEUU, Donald Trump - Advertisement - WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que hablará con su homólogo chino, Xi Jinping, sobre la venta de armas estadounidenses a Taiwán durante el viaje que llevará a cabo esta semana a Pekín. EFE - Advertisement - Tagsdestacadasmundo Compartir FacebookTwitterPinterestWhatsApp - Advertisement - - Advertisement - - Advertisement - ÚLTIMAS NOTICIAS Mundo Roberto Sánchez disputará la segunda vuelta de elecciones de Perú contra Fujimori mayo 11, 2026 - Advertisement - Mundo Petro decreta duelo nacional por muerte de exvicepresidente y por periodista asesinado mayo 11, 2026 Nacional Delcy Rodríguez dice que “aún es temprano” para decidir si viajará a Madrid en noviembre mayo 11, 2026 Hantavirus Trump dice que no se arrepiente de la retirada de la OMS en medio de brote de hantavirus mayo 11, 2026 NOTICIAS RELACIONADAS Mundo Roberto Sánchez disputará la segunda vuelta de elecciones de Perú contra Fujimori mayo 11, 2026 Mundo Petro decreta duelo nacional por muerte de exvicepresidente y por periodista asesinado mayo 11, 2026 Hantavirus Trump dice que no se arrepiente de la retirada de la OMS en medio de brote de hantavirus mayo 11, 2026 Mundo Crucero MV Hondius atracará en el puerto de Granadilla por el mal tiempo mayo 11, 2026 - Advertisement -