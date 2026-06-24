Plataforma Unitaria expresa disposición a «contribuir a esfuerzos» para solucionar la crisis política

CARACAS.- La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) expresó este martes su disposición a «contribuir a los esfuerzos» para lograr una salida «pacífica y ordenada» en el país conforme al plan establecido por Estados Unidos.

«Ratificamos nuestra disposición a contribuir a los esfuerzos que permitan hacer posible» una salida «democrática, pacífica y ordenada, en el marco de la ruta de tres pasos planteada por el secretario de Estado, Marco Rubio», dijo la PUD en la red social X, en referencia a las fases de estabilización, recuperación y transición.

La coalición emitió este pronunciamiento cinco días después de que EEUU enviara a la opositora Dinorah Figuera a Caracas, tras ocho años de exilio, para comenzar un proceso de negociación con el Parlamento venezolano, controlado por el oficialismo y encabezado por el diputado Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, con el fin de acelerar la transición.

La PUD dijo también que se reunió este martes para hacer un «profundo análisis de la situación nacional y de las oportunidades para avanzar hacia una solución democrática».

Además, se evaluó la situación de los presos políticos, señaló la alianza, que agregó que Venezuela «demanda unidad, responsabilidad y visión de futuro».

EFE